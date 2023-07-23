هل ترتبط أمراض اللثة بمشاكل القلب؟.. اعرف طرق الوقاية وتحسين صحة الفم

كتبت فاطمة خليل

ترتبط صحة الفم السيئة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يرتبط بارتفاع معدل الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، ما يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما ترتبط أمراض اللثة أيضًا بالسكتة الدماغية، والتي غالبًا ما تكون مدفوعة بنفس العملية التي تسبب معظم حالات النوبات القلبية: تصلب الشرايين – تراكم الدهون والكوليسترول والمواد الأخرى في جدران الشرايين وعليها، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

أمراض اللثة تشير إلى التهاب وعدوى الأنسجة التي تدعم أسنانك. فيما يلي بعض الأعراض التي يجب ملاحظتها، وفقًا لمايو كلينك: لثة محمرة أو أرجوانية

نزيف

ألم

رائحة الفم الكريهة

طعم غير سار

ألم عند المضغ

اللثة التي تبتعد عن أسنانك