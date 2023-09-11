جنايات الإسكندرية تؤجل محاكمة 10 متهمين بجلب 45 ألف قرص مخدر

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أسامة النبوى الصباغ، والمستشار رفيق رؤوف بنهام، وآمر أسامة مدير نيابة الدخيلة الكلية، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوى، تأجيل محاكمة 10 متهمين في قضية جلب أقراص مخدرة عبر مطار برج العرب الدولي، إلى جلسة دور الانعقاد القادم من شهر أكتوبر للمرافعة.

تعود أحداث القضية المقيدة ،برقم 1592 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط كميات كبيرة من الأقراص المخدرة، عقب جلبها عن طريق إحدى الدول الأجنبية عبر مطار برج العرب.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، أنها أسفرت التحريات و نفاذا لإذن النيابة العامة شكلت لجنة ، حيث استوقفت المتهمتين الثامنة " ه.م.م" ربة منزل و المتهمة التاسعة " م.م.ع" ربة منزل ،وبتفتيش حقائبهن عثر بها علي عدد 44646 قرصا لمواد مخدرة ( الترامادول -الامفيتامين -بابرينورفين-الالبرازولام) ،وكذا كمية كبيرة من العقاقير الطبية غير المصرح بدخولها للبلاد، وبمواجهتهن اقرتا باحرازهن وحيازتهن للأقراص المخدرة المضبوطه لجلبها من خارج البلاد ،وان المتهم الخامس "أ.م.ع" قد أخبرهن حال تسليمهن الحقائب أن موظفي الجمارك بالمطار سيكونوا بانتظارهم لتسهيل دخولهن وتهريب الأقراص المخدرة في وجود المتهمة العاشرة "ع.ج.م" ربة منزل، بمطار أحدي الدول الأجنبية، واللاتي يستقلان الطائرة جوا إلى الأراضي المصرية بمطار برج العرب، لملاقاة المتهمين من الأول إلى الرابع كل من "ه.م.ح" رئيس قسم أمن بمصلحة الجمارك ، و " م.ع.إ" مدير تعريفة بمطار برج العرب و " و.ع.ع" مدير إدارة تعريفة بمطار برج العرب، و" س.م.ع" رئيس أمن بجمارك برج العرب، وذلك لعملية تسهيل تهريب الاقراص المخدرة ومنع تفتيش الحقائب حيازة المتهمين،وعدم مرورها علي جهاز" الاكس راي "بالمطار ، ليتمكن المتهم السابع من استلامها داخل البلاد لترويجها ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي قررت التأجيل لجلسة 10 أكتوبر القادم.