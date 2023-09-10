المشدد 6 سنوات لعاطل لحيازته 73 لفافة هيروين فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد، بمعاقبة المتهم "أ.ع.ع" بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه ومصادرة جوهر المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 4058 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، الي قيام المتهم " ا.ع.ع" عاطل، لاتجاره في المواد المخدرة فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض علية ،وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه وبحوزته حقيبة يد، وبفحصها تبين أنها تحوي على عدد 73 لفافة هيروين ، وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول وميزان رقمي، وتحرر محضر بالواقعة وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان لتحديد وزن المواد المخدرة ، وبالعرض علي النيابة تولت التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.