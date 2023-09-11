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تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. موقع التنسيق يواصل إتاحة التسجيل إلكترونيا

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 01:30 ص
تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. موقع التنسيق يواصل إتاحة التسجيل إلكترونيا موقع التنسيق الإلكترونى
كتب محمد صبحى

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يواصل موقع التنسيق الإلكتروني، اليوم الخميس  إتاحة باب تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية "دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" عام 2023، والتى من المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023 على النحو التالى:

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقاً للآتي:

دبلوم المدارس الثانوية "التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق بنسبة 60% فأكثر

2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى ونظائرها وفقا للآتى:

- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة " التجارية والصناعية والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى، ودبلوم المدارس المتقدمة " التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق" نظام الخمس سنوات ، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو ودبلوم المجمع التكنولوجى المتكامل ودبلوم مركز التكنولوجيا المتميز بنسبة 60% فأكثر.

- دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة تمريض التابعة للجامعات ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة " شعبة تمريض عام" بنسبة 75 % فأكثر.

• الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد

 


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