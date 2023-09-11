تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 690 شاحنة و110 سيارة.

شملت حركة الواردات 500 طن بضائع، 319 شاحنة و66 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 371 شاحنة و44 سيارة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة امل فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2300 طن و217 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة، سينا وبريدج.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1281 راكب بموانيها.





