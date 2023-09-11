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بمناسبة عيد النيروز.. اجتماع مجمع كهنة الكنيسة بمراكز الشرقية ومدينة العاشر

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 09:07 م
بمناسبة عيد النيروز.. اجتماع مجمع كهنة الكنيسة بمراكز الشرقية ومدينة العاشر مجمع كهنة الشرقية
كتب: محمد الأحمدى

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عقد مجمع كهنة إيبارشية مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، اليوم، اجتماعهم الدورى فى كنيسة السيدة العذراء بمدينة فاقوس (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا مقار أسقف الإيبارشية.  

 

وبدأ اللقاء بالقداس الإلهى لتذكار السنة الثانية عشر لرحيل مثلث الرحمات الأنبا أنجيلوس أسقف الإيبارشية السابق، وعقب الصلاة ألقى الأنبا مقار كلمة بعنوان "الوصايا العشر للكاهن"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.  

 

ويبدأ الأقباط الأرثوذكس الاحتفال بعيد النيروز، غدا الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر الجارى، حيث يستمر حتى عيد الصليب الذى يوافق يوم 27 سبتمبر الجارى لتستمر الصلوات والقداسات.

 

ويعتبر رأس السنة القبطية الجديدة 1736 ( 6262 بحسب التقويم المصرى القديم)، وفقاً للتقويم القبطى، وهو امتداد للتقويم المصرى القديم، الذى يعد من بين الأقدم فى تاريخ البشرية.

 

ويعتبر عيد النيروز عيد رأس السنة المصرية هو أول يوم فى السنة الزراعية الجديدة، حيث أتت لفظة نيروز من الكلمة القبطية nii`arwou (نى - يارؤو) = الأنهار، وذلك لأن ذاك الوقت من العام هو موعد اكتمال موسم فيضان النيل سبب الحياة فى مصر، ولما دخل اليونانيين مصر أضافوا حرف السى للأعرابكعادتهم (مثل أنطونى وأنطونيوس) فأصبحت نيروس فظنها العرب نيروز الفارسية، ولارتباط النيروز بالنيل أبدلوا الراء بالأم فصارت نيلوس ومنها أشتق العربلفظة النيل العربية.

اجتماع مجمع كهنة الشرقية
اجتماع مجمع كهنة الشرقية

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

جانب من لقاء الأباء الكهنة
جانب من لقاء الأباء الكهنة

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد النيروز

راس السنه القبطيه



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