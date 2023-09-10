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الكنيسة تحتفل بعيد النيروز الثلاثاء 12 سبتمبر الجارى

الأحد، 10 سبتمبر 2023 03:00 ص
الكنيسة تحتفل بعيد النيروز الثلاثاء 12 سبتمبر الجارى عيد النيروز
كتب: محمد الأحمدى

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يبدأ الأقباط الأرثوذكس الاحتفال بعيد النيروز، يوم 12 سبتمبر الجارى، حيث يستمر حتى عيد الصليب الذى يوافق يوم 27 سبتمبر الجارى لتستمر الصلوات والقداسات. 
 
ويعتبر رأس السنة القبطية الجديدة 1736 ( 6262 بحسب التقويم المصرى القديم)، وفقاً للتقويم القبطى، وهو امتداد للتقويم المصرى القديم، الذى يعد من بين الأقدم فى تاريخ البشرية. 
 
ويعتبر عيد النيروز عيد رأس السنة المصرية هو أول يوم فى السنة الزراعية الجديدة، حيث أتت لفظة نيروز من الكلمة القبطية nii`arwou (نى - يارؤو) = الأنهار، وذلك لأن ذاك الوقت من العام هو موعد اكتمال موسم فيضان النيل سبب الحياة فى مصر، ولما دخل اليونانيين مصر أضافوا حرف السى للأعرابكعادتهم (مثل أنطونى وأنطونيوس) فأصبحت نيروس فظنها العرب نيروز الفارسية، ولارتباط النيروز بالنيل أبدلوا الراء بالأم فصارت نيلوس ومنها أشتق العربلفظة النيل العربية.
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

الاقباط الارثوذكس

التقويم القبطى

عيد النيروز



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