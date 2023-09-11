بدء استلام طلبات الالتحاق برياض الأطفال بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تستقبل منطقة الإسكندرية الأزهرية ، طلبات المرفوضين في التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال، وتابع الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، صباح اليوم، تلقي طلبات أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم برياض الأطفال، الذين تم رفضهم على النظام الإلكتروني، بجميع إدارات المنطقة من خلال غرفة العمليات.

وأعلنت المنطقة فى بيان تلقي طلبات أولياء الأمور الخاصة بالمرفوضين على الإنترنت بدءًا من اليوم الاثنين 11 سبتمبر، حتى الخميس 14 سبتمبر، حيث يسير العمل بجميع الإدارات دون أي شكوى من أولياء الأمور. وتفقد رئيس المنطقة سير العمل بإدارة وسط الإسكندرية التعليمية، وكان في استقباله الأستاذ محمد عفيفي، مدير الإدارة، مشيدًا فضيلته بسير العمل بالإدارة ومعهد غيط العنب الابتدائي، وأهمية التعاون بين جميع العاملين بالإدارة وكذلك بين الإدارة والمعاهد التابعة لها لضمان إنجاز العمل على النحو الأمثل والتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.