الوطنية للانتخابات توقع بروتوكول تعاون مع "التضامن" استعدادًا للسباق الرئاسى

كتب سليم على - تصوير حسين طلال

وقعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة اليوم الإثنين، برتوكول تعاون مع وزيرة التضامن الاجتماعي والمجلس القومى نيفين القباج، فى إطار الاستعدادات اللازمة لإجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهدف من توقيع البروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لذوي الهمم، الحصول على قاعدة بيانات ذوي الهمم حتى يتسنى للهيئة الوطنية توزيعهم على لجان فرعية محددة في الطوابق الأرضية بحيث يسهل عليهم عمليات الدخول والخروج من اللجان، لافتًا إلى أن الوزارة ستوفر طريقة بريل فى عملية التصويت للتسهيل على ذوى الاحتياجات الخاصة المشاركة فى العملية الانتخابية.

وأكد حمزة، أن الهيئة تقوم حاليًا بمعاينة اللجان الانتخابية التي ستتم فيها عمليات التصويت على مستوى الجمهورية، لتأكد من صلاحيتها وسلامتها الإنشائية والفنية من حيث توافر الإضاءة وسلامة النوافذ الخاصة بها، مؤكدًا أن الهيئة وضعت عددًا من التسهيلات من أجل المشاركة الإيجابية للناخبين فى الانتخابات الرئاسية، حيث يجرى العمل على تسهيل عملية استعلام الناخبين عن مقر لجانهم الفرعية ، حيث كان الاستعلام من خلال الموقع الرسمي للهيئة بإدخال الرقم القومى أو من خلال رسائل الهاتفية، ويتم حاليا توفير تقنية حديثة لمعرفة الموقع الجغرافي الخاص بالمقر التابع له عبر GPS.

من جانبها قالت نفين الكباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن مصر تشهد طفرة حقوقية جديدة حول مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة فى العملية الإنتخابية، لافتة الى إرساء قواعد الحقوق الانتخابية لكافة أطياف الشعب دون أى تميز، والحرص على مشاركة ذوى الإعاقة فى ممارسة حقوقهم في العملية الانتخابية.

وأضافت أن الهدف من توقيع البروتوكول، هو مد الهيئة الوطنية للانتخابات بقاعدة بيانات ذوي الهمم حتى يتسنى للهيئة الوطنية توزيعهم على لجان فرعية محددة في الطوابق الأرضية بحيث يسهل عليهم عمليات الدخول والخروج من اللجان، بالاضافة الى تدريب متطوعين من الوزارة على إجراءات العملية الانتخابية لتثقيف ذوى الاحتياجات على كيفية مشاركتهم في العملية الانتخابية بشكل صحيح.

وتكثف الهيئة الوطنية للانتخابات من عملها من أجل الانتهاء من جميع الاستعدادات ومستلزمات العملية الانتخابية حيث تم الانتهاء فعليا من التصور النهائي للجدول الزمنى للسباق الرئاسي والذى سيعلن عنه في مؤتمر صحفي عالمي قريبا جدا ولكن عقب التأكد الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية.