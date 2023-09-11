الهيئة العامة للمستشفيات: المدينة الطبية أهم حدث نجهز له بعد موافقة الرئيس السيسي

كتبت أمل علام

كشف الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، خلال مؤتمر السكان، استعراض المؤتمر خلال 3 جلسات مجهود الهيئة في خدمة المريض المصرى، وخصوصا مريض السكر والقلب.



عمداء معاهد ومستشفيات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

وأوضح أن الخدمة المتكاملة لمريض السكر لا تقتصر على ضبط السكر فقط، بل لا بد من علاج المضاعفات الناتجة عن مرض السكر مثل علاج شبكية العين وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكلى، وجميع المضاعفات الناتجة عن مرض السكر.

وقال إن أهم مركز لعلاج مريض السكر هو المعهد القومى للسكر، كما تم تخصيص مستشفى الاحرار بالزقازيق لعلاج مريض السكر ومضاعفاته.

وأكد، إن خدمة مريض السكر لا تقتصر على ضبط مستوى السكر في الدم فقط، وإنما علاج المضاعفات الناتجة عن المرض. والبحث عن المضاعفات واكتشافها مبكرا من مضاعفات العين والشبكية، والقلب، مشيرا إلى إنه يتم التخطيط لإنشاء مركز للسكر بمستشفى شبين الكوم ومستشفى دمنهور التعليمى لكى يكونا مركزين متكاملين لخدمات مرضى السكر.

وقال إن طلبة المدارس المصابين بالسكر يحصلون على علاجهم على نفقة التامين الصحى، ونقدم الخدمات لهم من خلال التامين الصحى ونقدم لهم العلاج المناسب، مضيفا، إنه يوجد لدينا 25 منشاة طبية بداية من الإسكندرية وحتى قنا.

وتابع: "إننا فاتحين الباب لكل مريض يرغب في العلاج" مضيفا، إنه خلال عام 2022 وحتى تاريخه 2023 تردد على مستشفيات الهيئة حوالى 9 مليون مواطن للعلاج لأن أقل عدد نستقبله في اى مستشفى للهيئة يتردد عليه من 300 إلى 400 شخص يوميا في الاستقبال و قد يصل العدد إلى 1000 مواطن والعدد يزداد في العيادات الخارجية، موضحا اننا شاركنا في المبادرات الرئاسية مثل مبادرة فيروس سى وقوائم الانتظار، وصحة المراة والاكتشاف المبكر للاورام والذى تم تدشينها فى 8 محافظات.

وقال إن هدف الهيئة هو هدف بحثى تدريبى ونحاول أن نرسح هذا المفهوم، موضحا، إن كل معهد يستعرض الاستراتيجية الخاصة به ونركز على الأبحاث ولدينا معاهد مثل معهد الكبد، ومعهد الرمد، ومعهد القلب، وهم لهم دور في علاج المرضى المصريين، ولها خدمات تدريبية مميزة.

وأوضح، إنه تم استعراض دور الهيئة خلال جلسات المؤتمر، سواء في التدريب والأبحاث والدورات التدريبية للأطباء، مضيفا، غنه يوجد لدينا دورية علمية تصدر ربع سنوية ونعمل على التدريب المتطور وعرض الاستراتيجية والأبحاث ولدينا معاهد تقوم بدور كبير في خدمة المواطن المصرى، وهى دائما متميزة ولها خدمات تدريبية متميزة.

وأضاف، إن أهم حدث نجهز له الآن هو المدينة الطبية التي وافق عليها الرئيس، والتي تم الموافقة على انشائها وهو مشروع طويل الأمد، وسيكون لها دور مميز وحاليا نقوم بالاعداد للمدينة الطبية.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الدولى للسكان الذى اختتمت أعماله فى القاهرة يوم الجمعة الماضىن وأصدر خلاله وزير الصحة والسكان عدد من التوصيات الهامة.