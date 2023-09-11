المكسيك تعثر على جثة تاجر مخدرات مطلوب من أمريكا بمكافأة تصل لمليون دولار

فاطمة شوقى

عثرت السلطات المكسيكية في مدينة كولياكان على جثة تاجر مخدرات فى منطمة كارتل سينالوا، لويس خافيير بينيتيز، المعروف باسم"El 14"، والذي عرضت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية مكافأة تصل إلى مليون دولار للقبض عليه.

وقالت صحيفة "إليونيفرسال" المكسيكية إن بينيتيز متهم بأنه زعيم إحدى الخلايا الإجرامية التي تتاجر بالفنتانيل، وهو نوع من المخدرات يواجه توزيعه سلطات البلدين في أمريكا الشمالية.

وتشير التقارير الأولية إلى أن بينيتيز توفي متأثرا بجراحه بطلقتين ناريتين وأن جثته كانت بجوار جهازي اتصال لاسلكيين.

وتؤكد واشنطن أن معظم مادة الفنتانيل التي تدخل الولايات المتحدة تأتي من العصابات المكسيكية

وكان المجرم يخضع بالفعل لأمر اعتقال صادر عن الولايات المتحدة، وقد تم بالفعل نشر صورته، وأكد الوصف أن " El 14" كانوا يتآمرون لتهريب المخدرات.

وبجانب الجثة، تم العثور على جهازي اتصال لاسلكي بين متعلقاته، مربوطين بحزام بنطاله، ويتقدم مكتب المدعي العام بالولاية في ممارسة التشريح القانوني للجثة للتأكيد على سبب وفاته.

كان بينيتيز إسبينوزا على قائمة العشرة الأكثر مطلوبين من قبل إدارة مكافحة المخدرات في القائمة التي تم تحديثها في أغسطس الماضي إلى جانب أعضاء آخرين في كارتل سينالوا ومجرمين آخرين من مجموعات مختلفة خارج القانون تعمل في المكسيك، وتم العثور على الجثة في أحد شوارع المكسيك. ولم تعرف بعد نتيجة التشريح.

ويوجد أيضًا في تلك القائمة إيفان أرشيفالدو جوزمان، أحد أبناء خواكين، إلتشابو جوزمان، وهو جزء من جماعة إجرامية تُعرف باسم "لوس تشابيتوس". وفقًا لإدارة مكافحة المخدرات، فإن إيفان مطلوب بسبب انتهاكات فيدرالية مثل التآمر وحيازة مواد غير مشروعة وتهريب المخدرات.

تفرض الولايات المتحدة عقوبات على أعضاء كارتل سينالوا

أفادت وزارة الخزانة أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاثة أعضاء في كارتل سينالوا بتهمة "الاتجار غير المشروع بالفنتانيل ومخدرات أخرى". وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون، إن العقوبات تستهدف "الأفراد الرئيسيين المسؤولين عن تسهيل الاتجار غير المشروع بالمخدرات القاتلة، بما في ذلك الفنتانيل، إلى الولايات المتحدة، حيث يعيث فسادا في مجتمعاتنا".