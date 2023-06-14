السجن المشدد 15 سنة لقاتل ابن زوجته فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية بالسجن المشدد 15سنة على قاتل ابن زوجته عرفيا عبد العزيز محمد إسماعيل سليمان، 28 سنة - تباع نقل - مقيم الواصفية دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية.

وتعود أحداث الواقعة لعدة أشهر مضت حيث قام الجانى بدائرة مركز شرطة أبو صوير بقتل الطفل فارس عماد محمد سعيد بان أطلق عليه عيارا ناريا من بندقية خرطوش كان يحملها قاصدا من ذلك قتله.

وتمكن ضباط مباحث أبو صوير من القبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة، وقالت الشاهدة الأولى والدة المجني عليه، إنها متزوجة من المتهم عرفيا وحال تواجدها هي ونجلها المتوفي والمتهم بالمنزل – مكان الواقعة - حدثت مشادة كلامية فيما بين المتهم والمجني عليه قام على إثرها الأول توجيه سلاح ناري - بندقية خرطوش تجاه الأخير مطلقاً عياراً نارياً استقر في رأس المجني عليه محدثاً به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أدت الي وفاته وفر هارباً وبحوزته السلاح.