المؤبد لعامل و15 سنة لآخرين بتهمة سرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "م.ا.ا"عامل بالسجن المؤبد، كما عاقبت المتهم "ع.ا.م" و"م.ا.ا" بالسجن 15سنة لاتهامهم بسرقة المجنى عليه "م.ض.ك" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم، عندما تلقى رئيس مباحث المركز بلاغا من المجنى عليه، بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة المركز استوقفه المتهمون وهددوه بسلاح أبيض كان بحوزتهم، واستولوا منهم على هاتفه المحمول ومبلغ مالى تحت تهديد السلاح، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.