الكشف على 196 طالبا من جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية فى اليوم الأول

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، أنه خلال اليوم الأول لبدء العمل داخل الإدارة الطبية بجامعة قناة السويس لطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، تم الكشف على 196 طالبا وطالبة.

وقام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بجولة تفقدية داخل مقر إجراء الكشف الطبي لطلاب الأهلية، مشيراً إلى أنه تم إعلان قواعد الكشف الطبي للطلاب المستجدين بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حيث يبدأ الكشف الطبي للطلاب المستجدين بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية اعتباراً من اليوم الأحد 10 سبتمبر وحتى الخميس 14 سبتمبر من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً - يومياً - بمبنى الأنشطة الطلابية بجامعة قناة السويس بالعيادات الخاصة بالدور الثالث.

وقال الدكتور "عادل حسن"، إنه يتم العمل وفقاً لجدول زمني محدد للكليات (الطب – طب الأسنان – العلاج الطبيعي- الصيدلة)، من الأحد إلى الثلاثاء.

أما كليات (التمريض – تكنولوجيا العلوم الصحية – الهندسة – التجارة الدولية واللغات) يومي الأربعاء والخميس.

ويقوم الطالب بتسجيل البيانات في استمارة التعارف، وحجز ميعاد الكشف الطبي باسم الطالب والكلية المرشح لها وموعد وتاريخ الكشف الطبي.

وأكد "عادل حسن" على ضرورة الالتزام بموعد وتاريخ الكشف الطبي المحدد باستمارة الكشف الطبي الخاصة بالطالب، ولن يتم دخول اي طالب لأجراء الكشف الطبي في غير موعده المحدد بالاستمارة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أنه يتم اعتماد استمارة الكشف الطبي بعد الانتهاء من توقيع الكشف على الطالب من قبل كبير الأطباء بعيادة الكشف الطبي، مع تسليم استمارة الكشف الموقعة والمختومة من الإدارة الطبية باستمارة التعارف إلى مقر مكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.

وأشارت الدكتور سمر فتحي مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية إلى أن الطالب يتقدم للكشف الطبي بنفسه، حيث يتم إجراء الكشف بعيادة الرمد، عيادة الباطنة، عيادة الجلدية، عيادة الجراحة، عيادة الروماتيزم، عيادة الأسنان والمعمل.

كما يتم إجراء جميع التحاليل الخاصة بطلاب كلية التمريض بمعمل الإدارة العامة للخدمات الطبية بالدور الثالث ضمن إجراءات الكشف الطبي، وكذلك تحليل HIV للطلاب الوافدين من الجنسيات غير المصرية أو الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة من خارج جمهورية مصر العربية، وذلك بمعمل الإدارة العامة للخدمات الطبية بالدور الثالث ضمن إجراءات الكشف الطبي.

وذلك حرصا من الإدارة الطبية على تسهيل الإجراءات خلال الكشف الطبي.

وأشار الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بجامعة قناة السويس والمشرف على التنسيق الإلكتروني بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بأنه يمكن للطالب حجز موعد الكشف الطبي، وطباعة استمارة التعارف الإجبارية من خلال الرابط

https://es-mis.suez.edu.eg/mis_service/ninu_main.aspx