"الكرملين": بوتين لم يعلن بعد عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

أ ش أ

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين لم يعلن بعد عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية الروسية المقررة العام المقبل.

وأضاف بيسكوف - في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الإثنين، أن "الرئيس الروسي لم يعلن بعد أنه سيرشح نفسه؛ لكن إذا افترضنا أنه سيترشح، ربما يكون من الواضح أنه لا يمكن لأحد أن يكون منافسا حقيقيا له في المرحلة الراهنة ببلادنا".

يشار إلى أن انتخابات الرئاسة الروسية من المقرر انعقاد الجولة الأولى منها في 17 مارس 2024 والتي تتيح للفائز بالبقاء في السلطة لمدة 6 سنوات وفي حالة عدم وجود فائز في الجولة الأولى تنعقد الجولة الثانية بعد 21 يوما من انتهاء الجولة الأولى على أن تكون الجولة الثانية في أبريل 2024.

وفي سياق آخر، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن السلطات الأمريكية فعلت كل شيء ممكن في السنوات الأخيرة للقضاء على الوجود القنصلي الروسي في الولايات المتحدة.

وأضافت زاخاروفا أن "الجانب الروسي في نفس الوقت، يواصل إصدار التأشيرات للجانب الأمريكي، بشكل واضح ومفهوم وشفاف، وهذا على الرغم من أن السلطات الأمريكية هي التي على مدى السنوات الخمس أو السبع الماضية، فعلت كل شيء لتدمير وجودنا القنصلي في الولايات المتحدة".

وأشارت إلى أنه تم بإصرار من الجانب الأمريكي، إغلاق أكبر القنصليات وأكبر المراكز، التي كانت تخدم جالية ضخمة وعددا كبيرا من المواطنين، والعديد من الأشخاص الذين عملوا في الولايات المتحدة.

في المقابل، أعلن رئيس الإدارة العسرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو أن مدنيًا لقى حتفه جراء هجمات عسكرية شنتها القوات الروسية على 33 بلدة تابعة للإقليم.

وقال مالاشكو - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية - إن القوات الروسية قصفت 33 بلدة في الإقليم بعد أن شنت 121 ضربة في المجمل.. مشيرة إلى أن الروس نفذوا 101 ضربة مدفعية على بلدات هوليايبول وأوريكيف وزاليزنيشن وروبوتاين ومالينيفكا وتيميريكا وبريوبرازينكا ولوهيفسكي وكاميانسكي وغيرها من البلدات الواقعة على الخطوط الأمامية.

وتابع المسئول الأوكراني أنه بالإضافة إلى ذلك، شن الروس سبع هجمات بطائرات بدون طيار على هوليبول ونوفودانيليفكا وتشاريفني وبياتيكاتكي وأربع ضربات صاروخية على ترودوف وريزدفيانكا.