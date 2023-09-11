اليوم السابع
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العثور على جثة شاب فى مجرى مائى بالمنيا

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 03:39 م
العثور على جثة شاب فى مجرى مائى بالمنيا جثة
المنيا-حسن عبد الغفار

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا من انتشال جثة شاب غريق من مجري مائي بإحدى قرى ملوي، وتم إيداعها داخل مشرحة المستشفى ملوي تحت تصرف جهات التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن العثور علي جثة شاب غرق بمركز ملوي، وتم نقل الجثة إلى المستشفى للعرض على الطبيب الشرعي.
 
وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور بعد بلاغ أهالي القرية، وتبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره، وتم إيداعها داخل مشرحة مستشفى ملوي التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
 



 

 


مديرية الامن

حوادث

غرق شاب

الانقاذ النهرى

محافظة المنيا



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