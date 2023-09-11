العاصفة دانيال.. 13 نصيحة لمرضى الربو والحساسية لتجنب مضاعفات الأتربة

كتبت أمل علام

يقدم أطباء الأمراض الصدرية وأطباء الحساسية والمناعة عن بعض النصائح المهمة لعدم حدوث مضاعفات نتيجة الأتربةالناتجة عن العاصفة دانيال التي تصل مصر وقد تسبب مضاعفات شديدة لمرضى الربو والحساية وأصحاب المناعة الضعيفة وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك بعد أن كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن القنوات المختلفة لصور الأقمار الصناعية تشير إلى تشكل العاصفة دانيال على الحدود المصرية بكامل تفاصيل طبقات السحب المختلفة والأتربة المصاحبة لها.

وتؤثر العاصفة على أقصي غرب البلاد ولكن في هيئة منخفض متعمق يصاحبه نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على شمال البلاد حتي شمال الصعيد كما يصاحبه سقوط الأمطار على (السلوم - مطروح - سيوة) تمتد إلى الإسكندرية مساء".

من جانبه قال الدكتور مجدى بدران استشارى الحساسية والمناعة، عن الفئات الأكثر عرضة لمخاطر العواصف الترابية وهم: مرضى الربو والحساسية،مرضى الربو والحساسية، مرضى ضعف المناعة، وكبار السن، والرضع، والأطفال الصغار، الحوامل، المدخنون، مرضى ‏قصور الغدة الدرقية، ومرضى السكر.

وقال، إن الرطوبة الموجودة في الهواء خلال المطر، في الداخل والخارج، تساعد على تكاثر المواد المسببة للحساسية مثل الفطريات الجوية وحشرة الفراش، مضيفا، إن المطر الغزير يضرب حبوب اللقاح الموجودة فى الجو ويفتتها مما يجعلها أصغر حجماً وأسهل للاستنشاق، موضحا، إنه فى العواصف تحمل الرياح حبوب اللقاح حيث يمكن استنشاقها مع الأتربة مما قد يضر مرضى الربو للازمات الربوية، كما أن العواصف الترابية تسبب التعرض لكميات كبيرة من الغبار، نتيجة استنشاقه في الرئتين، وابتلاعه،وملامسة العين والجلد له

وأضاف، أن جزيئات الغبار الكبيرة تدخل الأنف والفم عندما تتنفسها ويمكن استنشاقها أو ابتلاعها بسهولة، من المرجح أن تخترق جزيئات الغبار الصغيرة جدًا إلى عمق الرئتين بينما يمكن امتصاص الجزيئات متناهية الصغر مباشرة في مجرى الدم.

وأوضح، أن الرياح المحملة بالرمال والأتربة تسبب عدد من أمراض الحساسية والعديد من المشاكل الصحية، خاصة الأشخاص لديهم استعداد وراثي للحساسية، كما إن تراكم الأتربة في المنزل يزيد من الحساسية ضد حشرة الفراش السبب الأول للحساسية في العالم، كما تتراكم الأتربة الناعمة داخل المباني والسيارات، قد ترتبط العواصف الترابية بالإصابة بحساسية الأنف و الصدر و الجلد، ويمكن أن تؤدى الى دخول المستشفيات بسبب زيادة أزمات الربو، وتفاقم أمراض الجهاز التنفسي.

الأتربة قد تؤدي إلى إصابة الأشخاص بحساسية فطرية سواء في الجيوب الأنفية أو الصدر، أو العين، وتجعل الشخص عصبياً، و يقل الأداء بشكل عام نتيجة تأثيرها على الخلايا العصبية، العواصف الترابية يمكن أن تسبب التهاب الحلق وبحة الصوت.

وينصح بالآتى:

1. عدم الخروج فى الأوقات الممطرة، وذلك بمنع التعرض للأمطار سواء من البلكونة أو النافذة، أو الأجواء المتربة.

2. تجنب التعرض للهواء البارد للنجاة من ضيق الشعب الهوائية.

3. ارتداء ملابس واقية من المطر والهواء البارد عند الاضطرار للخروج للشارع، مع تغطية الرقبة وأعلى الصدر والرأس والأنف والأذن، و إحكام الأكمام، وارتداء جوارب طويلة.

4. ننصح مرضى الربو باستخدام العلاج الخاص بالربو لضمان، سريان الهواء بسلاسة، وتوسيع الشعب الهوائية أولاً بأول .

5. شرب الماء والمشروبات الدافئة بوفرة، وتجنب المشروبات الغازية والباردة والمثلجة.

6. تجنب الأتربة قدر المستطاع، وعدم مغادرة المنزل خلال الأجواء التي تشهد تقلب الطقس خاصة مع هبوب الرياح العاتية والعواصف المثيرة للرمال والأتربة تغيير الملابس التي تستخدم خارج المنزل وغسلها .

7. الاستحمام فور العودة للمنزل

8 . تجنب نشر الملابس المغسولة خارج المنزل؛ لتجنب تجمع الأتربة وحبوب اللقاح على الملابس والأغطية والفوط.

9. ارتداء كمامة طبية جديدة حال الخروج من المنزل.

10. مسح الأسطح التي يتعدد لمسها كل ساعة بمطهر طبى.

11. الغرغرة وغسل الأنف بمحلول ملحي معقم

12. إحكام غلق النوافذ والأبواب.

13. تناول الأغذية الغنية بفيتامين C كالجوافة والكيوى والبروكلى والبرتقال والليمون، لوحظ انخفاض الحاجة لدخول مرضى الجهاز التنفسى للمستشفيات خلال العواصف فى الفئات اللاتى تتناول فيتامين سي بوفرة فى الوجبات الغذائية.

وكانت قد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد اليوم ولمدة 72 ساعة قادمة لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق من غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أشارت فيه هيئة الأرصاد إلى أن البلاد تتأثر ببقايا العاصفة دانيال التى ضربت ليبيا، حيث تصل العاصفة إلي غرب البلاد من اليوم الإثنين يصاحبها سقوط الأمطار.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السلوم ومطروح وسيوة تمتد خفيفة مساء على مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحيانا.