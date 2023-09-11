اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 سبتمبر 2023 05:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

العاصفة دانيال.. الأرصاد: رمال مثارة الآن على القاهرة الكبرى وانخفاض الرؤية الأفقية

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 05:04 م
العاصفة دانيال.. الأرصاد: رمال مثارة الآن على القاهرة الكبرى وانخفاض الرؤية الأفقية العاصفة دانيال
كتب محمود راغب - تصوير كريم عبد العزيز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية أشارت إلى استمرار وجود الرمال المثارة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وتقدم الرمال المثارة الآن لتؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية. 
 
وحسب محطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفضت الرؤية الأفقية الآن وسجلت علي القاهرة الكبرى 4000 متر  والإسكندرية 500 متر.
 
كما تتكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا. 
 
وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد اليوم ولمدة 72 ساعة قادمة لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق من غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد.
 
يأتى ذلك فى الوقت الذى أشارت فيه هيئة الأرصاد إلى أن البلاد تتأثر ببقايا العاصفة دانيال التى ضربت ليبيا، حيث تصل العاصفة إلى غرب البلاد من اليوم الإثنين يصاحبها سقوط الأمطار.
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
 
أتربة على القاهرة الكبرى
أتربة على القاهرة الكبرى

العاصفة دانيال أتربة على القاهرة الكبرى
العاصفة دانيال أتربة على القاهرة الكبرى

العاصفة دانيال (9)
العاصفة دانيال (9)

العاصفة دانيال (10)
العاصفة دانيال (10)

العاصفة دانيال بالقاهرة
العاصفة دانيال بالقاهرة

تتقدم الرمال المثارة لتؤثر على مناطق من شمال الصعيد والوجه البحرى والقاهرة الكبرى
تتقدم الرمال المثارة لتؤثر على مناطق من شمال الصعيد والوجه البحرى والقاهرة الكبرى

تشهد عدة مناطق من القاهرة الكبرى أتربة ونشاط رياح
تشهد عدة مناطق من القاهرة الكبرى أتربة ونشاط رياح

حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية
حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية

رمال مثارة بالمناطق المكشوفة
رمال مثارة بالمناطق المكشوفة

رمال مثارة خاصة على المناطق المكشوفة
رمال مثارة خاصة على المناطق المكشوفة

وصول العاصفة دانيال
وصول العاصفة دانيال

 


العاصفة دانيال مباشر

العاصفة الرملية

اعصار دانيال بث مباشر

عاصفة الآن

ما هو إعصار دانيال

قوة إعصار دانيال

شدة إعصار دانيال

هل يصل دانيال إلى القاهرة

عاصفة القاهرة

عاصفة دانيال

عاصفة دانيال الآن

اعصار دانيال ليبيا مباشر

عاصفة دانيال مباشر

اعصار دانيال مصر

الطقس

اعصار دانيال مباشر

اعصار دانيال بنغازي

اعصار دانيال الان

اعصار في ليبيا

لماذا سمي اعصار دانيال بهذا الاسم

عاصفة التنين 2023

عاصفة التنين في مصر

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم

طقس إسكندرية

الطقس في القاهرة

الطقس في مصر

الطقس غدا

الطقس في سيوه

الطقس في مطروح

العاصفة دانيال في مطروح

العاصفة دانيال في سيوة

اعصار دانيال مباشر الان

عاصفة دانيال الان

تتبع اعصار دانيال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة