العاصفة دانيال.. استشارى أمراض صدر وحساسية يوضح طرق الوقاية من الأتربة

كتبت فاطمة خليل

تواجه مصر بداية من اليوم الاثنين بقايا العاصفة دانيال التى ضربت ليبيا، وتصل العاصفة إليىغرب البلاد ويصاحبها سقوط الأمطار مع حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وتمتد العاصفة حتى الثلاثاء والأربعاء، وفى هذا التقرير نقدم طرق الوقاية من الأتربة والغبار لمرضى الصدر والجيوب الأنفية بمناسبة تأثر البلاد بالعاصفة دانيال.

وقال الدكتور رضا إبراهيم، استشارى أمراض الصدر والحساسية ومدير مركز الصدر ببولاق أبو العلا وكبير أطباء الصدر بوزارة الصحة، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن مرضى الصدر والجيوب الأنفية يجب أن يعتنوا بصحتهم خاصة خلال فترات العواصف والتقلبات الجوية.

وأوضح أن الوقاية من العاصفة دانيال تكون بارتداء الكمامة خلال فترات الغبار والأتربة وتقوية جهاز المناعة عن طريق تناول نظام غذائى صحى ومتنوع يشمل الخضروات والفواكه المتنوعة.

وأشار إلى أنه يجب العرض على الطبيب فور ظهور أعراض الرشح والانفلونزا والانسداد الأنفى والتهاب الحلق حتى لا تحدث مضاعفات للمريض، خاصة من لديهم تاريخ مرضى للحساسية والجيوب الأنفية.

ونصح باستخدام بخاخات ماء البحر للأطفال وكذلك استعمال البالغين بخاخات لإزالة احتقان الانف وتمنع انسداد الأنف للكبار وعلاجات وقائية لمرضى الحساسية من الأتربة التي تهيج أعراض الحساسية.

وأوضح أن من الضروري العناية بتناول فيتامين سي وفيتامين د، لأنها غنية بمضادات الأكسدة التي تحمى من الأمراض، مع ضرروة تناول الخضروات الطازجة في طبق السلطة الغنى بالمكونات التي تقوى المناعة.

وحذر الدكتور رضا إبراهيم من الحصول على حقنة الأنفلونزا الموجودة في الصيدليات "3*1"لأن بها مكونات تسبب الحساسية وتهيجها، كما أن بها كورتيزون ومضاد حيوى رغم أن العدوى بالأنفلونزا والبرد تكون فيروسية ولا تستلزم العلاج بالمضاد الحيوى.