التصريح بدفن جثمان سيدة لقيت مصرعها فى عقار المعسكر الرومانى بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل بالإسكندرية التصريح بدفن جثمان سيدة لقت مصرعها فى سقوط سور بشارع المعسكر الرومانى بمنطقة رشدى شرق الإسكندرية وتسليم الجثمان لأهليتها لإنهاء اجراءات الدفن.

وكان قد ورد بلاغ يفيد سقوط سور سطح بالدور السادس بالعقار رقم 57 شارع المعسكر الرومانى أمام فندق توليب طريق الكورنيش بنطاق حي شرق، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالتواجد فورًا بمكان الحادث لمتابعة تداعيات الحادث على أرض الواقع وتبين ان العقار ارضي 5 ادوار علوية و صادر للعقار قرار ترميم رقم 2 لسنة 2023 و العقار خالى من السكان.

وشدد المحافظ علي تكثيف فرق الدفاع المدني والإسعاف والإدارة العامة للأزمات والكوارث، ووحدة التدخل السريع، وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وأكد انه تم رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار. وعلى الفور تحركت جميع الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق العامة عن العقار، وعمل كوردون أمني حول العقار حفاظًا على سلامة المارة وأسفر الحادث عن حالة وفاة، وحالة واحدة إصابة وتم نقلها إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة .