اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 سبتمبر 2023 03:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الإرهابى دانيال خليفة أمام المحكمة اليوم.. و"BBC": هرب بحزام من أغطية السرير

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 03:16 م
الإرهابى دانيال خليفة أمام المحكمة اليوم.. و"BBC": هرب بحزام من أغطية السرير دانيال خليفة
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يمثل دانيال خليفة، الذي أصبح موضوع مطاردة مكثفة لمدة أربعة أيام بعد هروبه من سجن في بريطانيا أمام المحكمة اليوم بتهمة الهروب من سجن واندسوورث.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، اتهم الجندي البريطاني السابق بصنع حزام ليربطه بالجانب السفلي من شاحنة تغادر السجن قيل إنه ربما صنع من اغطية الأسرة ليهرب.

وتم القبض على خليفة على ممر قناة في غرب لندن في الساعة 10.41 صباح يوم السبت، بعد أن شوهد وهو يركب دراجة ويزعم أنه هرب من السجن يوم الأربعاء 6 سبتمبر.

ومثل خليفة (21 عاما) أمام المحكمة صباح يوم الاثنين مرتديا بدلة رياضية رمادية اللون ويحيط به ضابطا شرطة . كما جلس ثلاثة من ضباط الشرطة في قاعة المحكمة. وتحدث خليفة فقط ليؤكد اسمه وتاريخ ميلاده.

وكان خليفة في السجن بعد اتهامه في وقت سابق من هذا العام باختراع قنبلة زائفة، والحصول على معلومات شخصية من نظام معلومات وزارة الدفاع عن أفراد القوات المسلحة وهو نوع من المحتمل أن يكون مفيدًا لشخص يرتكب عملاً إرهابيًا أو يعد له.

وانتهاك خليفة قانون الأسرار الرسمية من خلال جمع أو تبادل الوثائق أو المعلومات التي يمكن أن تكون مفيدة للعدو بشكل مباشر أو غير مباشر.

استمعت المحكمة إلى مزاعم بأن خليفة ذهب إلى ريتشموند بارك وتشيسويك – وكلاهما بالقرب من سجن واندسوورث – أثناء قيام الشرطة بالبحث عنه.

وكان من المقرر أن يواجه خليفة المحاكمة بتهم الإرهاب في نوفمبر. وقد تم الآن حبسه احتياطيًا بتهمة أخرى هي الهروب من السجن، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة أولد بيلي يوم الجمعة 29 سبتمبر.

 

 


دانيال خليفة

اخبار بريطانيا

الشرطة البريطانية

المملكة المتحدة



الموضوعات المتعلقة

حزب العمال البريطانى: هروب الإرهابى دانيال خليفة تجسيد لفشل حكومة سوناك

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 11:20 ص

"دانيال خليفة" هارب يحرج السلطات الأمنية البريطانية.. فر من سجنه فى زي طباخ.. الشرطة تقبض عليه بعد 4 أيام.. صحف: كان يضحك ويغمز للمارة وقت اعتقاله.. ونقل 40 سجينا من "واندسوورث" وسط تحقيقات حول كيفية هروبه

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 01:00 ص

صحيفة: نقل 40 سجينا بعد فرار دانيال خليفة من سجن بلندن واستمرار التحقيقات

الأحد، 10 سبتمبر 2023 04:27 م

صحيفة: دانيال خليفة حاول الفرار من سجن بريطانى قبل أسبوع من نجاحه فى الهرب

الأحد، 10 سبتمبر 2023 02:54 م

عملية تفتيش لحديقة ريتشموند بارك بحثًا عن الجندى البريطانى الهارب دانيال خليفة

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 11:20 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة