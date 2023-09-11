الإرهابى دانيال خليفة أمام المحكمة اليوم.. و"BBC": هرب بحزام من أغطية السرير

كتبت: نهال أبو السعود

يمثل دانيال خليفة، الذي أصبح موضوع مطاردة مكثفة لمدة أربعة أيام بعد هروبه من سجن في بريطانيا أمام المحكمة اليوم بتهمة الهروب من سجن واندسوورث.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، اتهم الجندي البريطاني السابق بصنع حزام ليربطه بالجانب السفلي من شاحنة تغادر السجن قيل إنه ربما صنع من اغطية الأسرة ليهرب.

وتم القبض على خليفة على ممر قناة في غرب لندن في الساعة 10.41 صباح يوم السبت، بعد أن شوهد وهو يركب دراجة ويزعم أنه هرب من السجن يوم الأربعاء 6 سبتمبر.

ومثل خليفة (21 عاما) أمام المحكمة صباح يوم الاثنين مرتديا بدلة رياضية رمادية اللون ويحيط به ضابطا شرطة . كما جلس ثلاثة من ضباط الشرطة في قاعة المحكمة. وتحدث خليفة فقط ليؤكد اسمه وتاريخ ميلاده.

وكان خليفة في السجن بعد اتهامه في وقت سابق من هذا العام باختراع قنبلة زائفة، والحصول على معلومات شخصية من نظام معلومات وزارة الدفاع عن أفراد القوات المسلحة وهو نوع من المحتمل أن يكون مفيدًا لشخص يرتكب عملاً إرهابيًا أو يعد له.

وانتهاك خليفة قانون الأسرار الرسمية من خلال جمع أو تبادل الوثائق أو المعلومات التي يمكن أن تكون مفيدة للعدو بشكل مباشر أو غير مباشر.

استمعت المحكمة إلى مزاعم بأن خليفة ذهب إلى ريتشموند بارك وتشيسويك – وكلاهما بالقرب من سجن واندسوورث – أثناء قيام الشرطة بالبحث عنه.

وكان من المقرر أن يواجه خليفة المحاكمة بتهم الإرهاب في نوفمبر. وقد تم الآن حبسه احتياطيًا بتهمة أخرى هي الهروب من السجن، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة أولد بيلي يوم الجمعة 29 سبتمبر.