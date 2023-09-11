إصابة 7 أشخاص فى حوادث متفرقة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة فى حوادث متفرقة بمحافظة كفرالشيخ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى تفيد بوصول مصابين فى حوادث متفرقة، وتم تقديم الإسعافات المطلوبة لهم.

بالفحص تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من، "عباس.س.ع"، 55 سنة، من قرية الطواحنية، ونجليه، "رضا.ع.س".، 13سنة، و"يوسف.ع.س"، 7سنوات، "بجروح وكدمات متفرقة بالجسم"، في حادث انقلاب دراجة نارية، كما أصيب كل من، "حميدة .م أ"، 45سنة، وعمر.أ.ا"، 25سنة، و "حبيسة .أ.ا"، 28سنة، من القنطرة، "بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم" في مشاجرة بحي القنطرة.

كما أصيب "محمد .ض.م"، 14سنة، من قرية الحصفة، "بجروح متفرقة بالجسم"، فى حادث انقلاب دراجة نارية، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.