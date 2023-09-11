إصابة شاب بطلق خرطوش بسبب معاكسة فتاة فى حفل زفاف بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

أصيب سائق توك توك في العقد الثاني من عمره بطلق ناري، وذلك بسبب معاكسته فتاة داخل حفل زفاف بمدينة دكرنس في محافظة الدقهلية ، وتم نقله إلى مستشفى دكرنس لمتابعة حالته الصحية.

وتلقي أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، بإصابة شاب بطلق ناري في حفل زفاف.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن المصاب يدعى حسام ر.ال. ويبلغ من العمر 19 عاما، سائق توك توك، مقيم بقرية نجير بدكرنس، ومصاب بطلق خرطوش أسفل الظهر.

وبسؤال المجني عليه، إتهم شخص يدعى م.ط.ال. ويبلغ من العمر 20 عاما، مقيم بقرية نجير، بإحداث إصابته وذلك لمعاكسته شقيقته أثناء حضوره حفل زفاف نجل عم المتهم.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.