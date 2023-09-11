محافظ الدقهلية يوجه بتطهير ورفع القمامة المتراكمة على مصرف بقطارس بمركز أجا

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، المهندس محمد عبد الرؤوف وكيل وزارة الري بالدقهلية، بقيام فريق عمل من مديرية الري بالدقهلية، بمرافقة معدات التطهير ورفع القمامة، وذلك لسرعة تطهير ورفع القمامة المتراكمة علي مصرف قرية بقطارس، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة اجا، وعلي الفور قام فريق عمل من مديرية الري لتنفيذ اعمال التطهير ورفع القمامة وذلك باشراف ومتابعة حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة اجا، والمهندس سامح الجنايني بالادارة المركزية للري بالدقهلية، وبمشاركة المهندس ايهاب موسى مدير عام ادارة صرف وسط الدقهلية، والمهندسه سالى مصطفى بهندسه صرف شمال اجا، حيث تم التوجه للمصرف المذكور وقامت المعدات الخاصه بإدارة صرف شمال الدقهلية بازاله المخلفات التراكميه بالمصرف وجاري استكمال إزاله جميع المخلفات بطول المصرف باكمله حتي يتم الانتهاء منها.

وفي هذا الصدد قال "مختار" إن من أولويات الدوله دعم ملف تحسين البيئة والارتقاء بقطاع النظافة لتوفير بيئة صحية للمواطنين وتحسين مستوي الخدمات المقدمه لهم.

وفي ذات السياق أضاف وكيل وزارة الري بالدقهلية أن التعاون والتنسيق قائم بين مديرية الري ومحافظة الدقهلية لرفع نواتج التطهير من علي جميع الترع والمجاري المائية بنطاق المحافظة بالتعاون مع جميع السادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء لضمان عدم تراكم القمامة ومخلفات الهدم علي هذه النواتج مما يؤدي الي مشاكل بيئية وتشويه للمنظر الجمالي للمدن والقري.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بملف تحسين البيئة والارتقاء بقطاع النظافة لتوفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين بالمحافظات ،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ،وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.