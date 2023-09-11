إخماد حريق اشتعل بمطعم بطريق المنصورية فى الهرم

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اشتعل بمطعم، بطريق المنصورية في الهرم، دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمطعم بطريق المنصورية في الهرم، انتقل رجال الحماية المدنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتمت محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة.
استمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمطعم لكشف سبب الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
انتشرت الحرائق خلال الفترة الماضية داخل الشقق السكنية واشترطت إدارة الحماية المدنية، على قاطنى العقارات السكنية بمجموعة من الإجراءات الوقائية من حرائق الماس الكهربائى التى تندلع داخل الشقق، ومن تلك الخطوات:
1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.
2- قطع التيار كهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.
5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.
6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.
7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.
8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربى.
9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.
10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.
11- عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.
12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.
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