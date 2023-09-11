إخماد حريق اشتعل بمطعم بطريق المنصورية فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اشتعل بمطعم، بطريق المنصورية في الهرم، دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمطعم بطريق المنصورية في الهرم، انتقل رجال الحماية المدنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتمت محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة.

استمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمطعم لكشف سبب الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.