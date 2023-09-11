إحالة عاطل متهم بسرقة مشغولات ذهبية فى الجمالية للمحاكمة الجنائية

كتب سليم على

أحالت نيابة الجمالية بمحكمة جنوب القاهرة، عاطلاً للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة مشغولات من شقة بمنطقة المقطم، وبيعها لأحد محلات الصاغة فى دائرة قسم الجمالية.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط (أحد الأشخاص "لديه معلومات جنائية") فى دائرة قسم شرطة الجمالية، وكان بحوزته (مشغولات ذهبية مختلفة). وبعد مناقشته حول مصدر تلك المضبوطات، اعترف بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية الواقعة فى عقار بدائرة قسم شرطة المقطم، باستخدام أسلوب "التسلق". وبعد استدعاء المجنى عليه، تعرف على المضبوطات التى تم سرقتها منه، واتهم المجرم بالسرقة.