أخبار الاقتصاد.. 3 مليارات دولار استثمار البنية التحتية باقتصادية قناة السويس

كتب: مدحت عادل

نشر موقع اليوم السابع اليوم الإثنين 11-9-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما أعلنه وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم بأن المنطقة الاقتصادية انفقت نحو 3 مليارات دولار في البنية التحتية لجذب الاستثمارات في الفترة المقبلة، إلى جانب مجموعة من الأخبار الأخرى نعرضها فيما يلي:

وليد جمال الدين: استثمرنا ما يقرب من 3 مليارات دولار فى البنية التحتية

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، سفير بيرو بالقاهرة، خوسيه بيتانكورت خيسوس، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث سبل التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودولة بيرو في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بنشاط الموانئ، حيث ترتبط مصر مع دول أمريكا اللاتينية باتفاقيات تسمح بالنفاذ لأسواقها.

البريد المصرى: خصم 25% على خدمات البريد السريع بين مصر والمغرب

أعلن الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ فقد قررت الهيئة القومية للبريد نسبة خصم 25% على خدمات البريد السريع الصادرة من مصر إلى المغرب لمدة شهر بدءا من اليوم 11 سبتمبر وذلك تضامنا مع الشعب المغربى الشقيق بعد الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة المغربية.

أسعار الذهب تنخفض لأدنى مستوى فى شهر عند 2190 جنيها للجرام عيار 21

هبطت أسعار الذهب قبل قليل بمستهل تعاملات الأسبوع لأول مرة منذ شهر دون 2200 جنيه مسجلة 2190 جنيها بانخفاض 10 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2190 جنيها للجرام، في حين تحرك سعر الذهب في البورصة العالمية إلي مستويات 1924 دولار.

البترول:56.2 ألف برميل زيت يوميا معدلات إنتاج شركة جابكو

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الاستمرار فى تطبيق احدث التكنولوجيات على نطاق واسع فى عمليات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز ، والاستمرار فى زيادة معدلات الإنتاج وخفض المصروفات.

أسعار النفط تسجل90.41 دولار لخام برنت و86.98 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين 90.41 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 86.98 دولار للبرميل.

هبوط مؤشرات البورصة بختام جلسة الإثنين بتداولات تتجاوز 3.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 3.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.298 تريليون جنيه.

وزير الإسكان يلتقى نظيره السعودى لمناقشة استراتيجيات العمل بالوزارتين

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور ماجد الحقيل، وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان، بالسعودية، وذلك خلال زيارته للمملكة العربية السعودية للمشاركة فى افتتاح معرض سيتى سكيب، وبحضور مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان والاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

"إيسترن كومبانى" تورد 182.5 مليون جنيه يوميا لخزانة الدولة العام الماضى

كشفت الشرقية-إيسترن كومباني، عن سداد 54.8 مليار جنيه لخزانة الدولة خلال العام المالي 2022/2023 وهو ما يمثل 182.5 مليون جنيه يوميًا خلال أيام العمل المتاحة (300 يوم عمل)، وذلك عن الضرائب والرسوم الجمركية وحصة الدولة في الأرباح، وذلك وفقًا لتقرير الشركة للبورصة المصرية.