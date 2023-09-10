وكيل تعليم الغربية يتفقد مدارس إدارة شرق طنطا استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد

الغربية مصطفى عادل

وتابع مدرسة ملحق المعلمين الابتدائية المشتركة، ومدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية، ومدرسة المنشاوى الإعدادية بنات، في إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، والاطمئنان إلى جاهزية المدارس.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة ترقيم دفتر الأمن، وعدم السماح بدخول أي شخص داخل المدارس إلا بعد تسجيل بياناته كاملة وساعة الدخول والخروج، كما وجه بالانتهاء من إعداد الجداول لجميع الصفوف، وتوزيع الانصبة على جميع المعلمين، وتحديد الإشراف.

كما شدد على ضرورة الانتهاء من إعداد قوائم الفصول، والاطمئنان إلى تواجد كافة المخصصات من الكتب لطلاب المدارس، وتسليم الطلاب جميع الكتب فور وصولها، والاطمئنان إلى سداد المصروفات المدرسية، وتوزيع الأنشطة، وتجهيز وتخطيط الملعب، وتغير علم الجمهورية القديم، واستبداله بآخر جديد، ووضعه في أعلى مكان بالمدرسة.

كما كلف بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، وفقا لمخصصات اللامركزية بكل مدرسة، مشددا على تواجد جميع العاملين بالمدارس لانتظام العمل في هذه الفترة الهامة استعدادا لاستقبال العام الدراسي.