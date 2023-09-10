وكيل تعليم الإسكندرية: حياة كريمة أنشأت مدارس برج العرب والعامرية لتحقيق الجودة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قال الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية ، إن محافظة الإسكندرية، تشهد طفرة ونقلة نوعية فى العملية التعليمية، فى ظل توجيهات القيادة السياسية، ووزير التربية والتعليم، ودعم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حيث تستعد مديرية التربية والتعليم للعام الدراسى الجديد من حيث استقبال الطلاب على مستوى المحافظة.

وأضاف الدكتور عربي ابو زيد، أن مشروعات حياة كريمة، نقلت مصر نقل نوعية فى ظل اهتمام القيادة السياسية ومنها مناطق برج العرب والعامرية، حيث افتتاح عدد كبير من المشروعات، منها المدارس الجديدة أو تجهيز المدارس بالمعامل الحاسب الآلى والتطوير التكنولوجى ، ذلك أدى إلى تخفيف العبء على المدارس، وزيادة الاستيعاب وتحقيق الجودة داخل العملية التعليمية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن هناك نقلة نوعية فى التعليم الفنى بمحافظة الإسكندرية، حيث تقوم مدارس التعليم الفنى بتجهيز الزى المدرسى لعدد 400 مدرسة من التعليم العام من سواء مدارس اللغات واللغات المتميزة والمدارس الحكومية، وذلك لرفع التكلفة عن أولياء الأمور والتخفيف على الأسر المصرية، وأيضا هناك لقاءات مختلفة مع عدد ومؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والمصانع، لدفع المصاريف للطلاب الغير قادرين، وتجهيز المدارس بعدد كبير من المقاعد والكمبيوترات للعام الدراسى الجديد.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هناك صيانة شاملة وبسيطة، وهناك دخول مدارس جديدة الخدمة هذا العام، بلغت عددها 30 مدرسة وذلك لزيادة استيعاب أعداد الطلاب لتقليل الكثافة الطلابية داخل المدارس، وأيضا توزيع المعلمين والمعلمات على المدارس المختلفة بمدارس المحافظة وبناء قدرات المعلمين من خلال برامج تدريبية أولى بها وزير التربية والتعليم، لبناء قدرات المعلمين، سواء فى آليات التعامل وطرق التدريس والثقافة العامة.