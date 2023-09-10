وزير الشباب ورئيس جامعة حلوان ورؤساء جامعات يفتتحون معرض الكليات الفنية

كتب محمد صبحى

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بمشاركة عدد كبير من رؤساء الجامعات المصرية، المعرض الفني لطلاب كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية والفنون التطبيقية بقاعة المرصد بمجمع الفنون والثقافة، وذلك على هامش افتتاح فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر.

وتضمن المعرض لوحات فنية متنوعة وأعمال نحتية تمثل مختلف المذاهب الفنية باستخدام خامات متنوعة، كما شهدت قاعة الفسطاط 1، 2 أعمال فنية لكليات التربية الفنية والفنون التطبيقية شملت مشغولات فنية، وجميع المنتجات التى تبرز التخصصات الفريدة لكليات جامعة حلوان، كما تم خلال الافتتاح استعراض أعمال الطلاب الذين تفخر الجامعة بمواهبهم الفنية وإبداعاتهم.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأعمال الطلاب الإبداعية وبمستوى الأعمال الفنية التي تتسم بروح الفن والإبداع والابتكار، مشيراً إلى حرص الدولة على الاستفادة من طاقات وقدرات وأفكار وابتكارات الطلاب وتخريج أجيال جديدة قادرة على خدمة وطنها ومجتمعها ونشر الفن والابداع في المجتمع.

وأشار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إلى أن المعرض يأتي للتأكيد على أهمية تعزيز المواهب الشابة وتشجيع الإبداع في مجالات الفنون المتعددة، والمساهمة في إثراء الحياة الثقافية والفنية.

وشهد المعرض الفني إشادة واسعة من وفود الجامعات المشاركة في فعاليات اليوم لأسبوع شباب الجامعات، حيث أثنوا على مستوى الفنون المعروضة وتنوع الأعمال الفنية والنحتية التي تم عرضها، ودور المعرض في تعزيز الثقافة والإبداع بين الشباب وتسليط الضوء على مواهبهم الفنية المبهرة.

ويشرف على المعرض الدكتورة أمنية أحمد يحيى، وكيل كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، ومنظمة لجنة النشاط الفنى بأسبوع شباب الجامعات والمعاهد الثالث عشر.