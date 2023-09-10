وزارة العمل: فرص عمل للشباب بأسيوط فى ملتقى توظيفى.. غدًا

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة أسيوط ملتقى توظيف للشباب من الجنسين، ويوفر الملتقى 550 فرصة عمل فى 12 شركة قطاع خاص واستثماري، وذلك غدًا الإثنين الموافق 11 سبتمبر 2023، وذلك فى إطار جهود الوزارة والمديرية فى توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة لهم فى القطاع الخاص بما يعزز مشاركتهم فى تنفيذ خطط التنمية ويخفض من معدلات البطالة التى وصلت فى الربع الثانى من العام الجارى لـ 7% فى ظل الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط فى تقريرٍ للوزارة، أن الفرص التى يوفرها الملتقى للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل للعمل فى تخصصات مندوب مبيعات، وموظف فرع، وأفراد أمن، ومشرفين بيع، وأخصائي تمويل، ومهندسين، ومحاسبين، وفنيين، وسائقين، ومدرسين، وعمال عاديين، منوهًا بأن الشركات التى وفرت الفرص بالتنسيق مع المديرية هى: شركة أيزون، والدلتا للتأمين، وجهاز الخدمة الوطنية (مستشفى القصر)، وفرع كازيون، وريفي، وشركة كوكاكولا، ومشروعى، والدولية للمستلزمات الطبية، وفورى، وأمان، وسنده، واستراجيتيك، وسمارت الدولية، وتشب لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين على الحياة، وشركة جلوبال.

ودعا مدير المديرية الشباب من الجنسين الراغبين فى الحصول على فرصة عمل حقيقية بالتقديم على تلك الوظائف خلال الملتقى، واختيار الوظيفة المناسبة لكل منهم ، والاستفادة من المزايا التى توفرها لهم تلك الفرص من رواتب مجزية فى كل التخصصات، وعقود عمل، وتأمين صحى واجتماعى، تحت إشراف المديرية وأجهزتها.