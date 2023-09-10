اليوم السابع
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مصرع طفل صدمه قطار جنوب محافظة سوهاج

الأحد، 10 سبتمبر 2023 08:59 ص
مصرع طفل صدمه قطار جنوب محافظة سوهاج جثة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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لقى طفل يبلغ من العمر 16 سنة، مصرعه، عقب إصطدام إحدى القطارات به حال عبوره شريط السكة الحديد من مخصص لعبور المشاه بعد محطة سكة حديد برديس، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى برديس، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة طفل عقب إصطدام إحدى القطارات به بناحية محطة برديس جنوب المحافظة، ونقل الجثة إلى المستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بورود محضر  من قسم النقل المواصلات بسوهاج يتضمن إصطدام القطار أسوان القاهرة بالمدعو سعد ر س س 16 سنة  ومقيم دائرة المركز حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بعد محطة سكة حديد برديس دائرة المركز مما أدي إلي وفاته وتم نقله لمشرحة مستشفي البلينا المركزي.

وبسؤال والد المتوفـي المدعو روماني س س م 37 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 


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