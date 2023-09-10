مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى انقلاب سيارة على طريق البترول بمطروح.. بالأسماء

مطروح _ حسن مشالي

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون بإصابات متنوعة، مساء اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص ، جنوب قرية كشوك عميرة، على طريق البترول، بالقرب من شركة طارق للبترول، شرقي مدينة مرسى مطروح بنحو 60 كيلو مترًا، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف، إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي للعلاج، وجارِ نقل الجثة من مكان الحادث.

دخل مستشفى رأس الحكمة المركزي، المصابين في الحادث، وهم محمد محمود أحمد" 52 سنة من محافظة سوهاج، مصاب باشتباه pc وكدمات متفرقة بالجسم، وخالد رأفت محمد "27 سنة" من بورسعيد، اشتباه كسر الفقرات واشتباه pc، ووليد رشاد محمد " 23 سنة " من سوهاج، جرح قطعي بالأذن وكدمة بالذراع اليسرى، ومحمد صابر يونس" 24 سنة " من سوهاج، مصاب بكدمة بالصدر، وأحمد صايم عبد السلام "43 سنة" من الفيوم، اشتباه كسر بالكتف اليمنى، وعلي مختار عبد الوهاب "57 سنة" من الفيوم، اشتباه كسر بالكتف اليمنى، ورمضان معوض محمود" 33سنة " من الفيوم، كدمة بالصدر والكتف الأيمن، و محمد معوض محمود "41 سنة" من الفيوم، كدمات متفرقة بالجسم.

وتحرر المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، وجارِ نقل الجثة من مكان الحادث إلى المستشفى.

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم تقديم كافة الإسعافات الطبية والعلاجية للمصابين، مع استمرار رفع درجة الاستعداد، المستمر بمستشفيات المحافظة، خاصة مع زيادة حركة السفر على الطرق، والإقبال السياحي الكبير على المحافظة على طول الساحل.