اليوم السابع
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مصرع سيدة إثر سقوط جزء من سور عقار قديم شرق الإسكندرية

الأحد، 10 سبتمبر 2023 06:01 م
مصرع سيدة إثر سقوط جزء من سور عقار قديم شرق الإسكندرية سقوط جزء من سور عقار قديم شرق الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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تلقت الأجهزة التنفيذية بحى شرق الإسكندرية، بلاغا بسقوط جزء من سور أعلى عقار قديم بشارع المعسكر الرومانى، مما أسفر عن وفاة سيدة كانت مارة بالشارع وتحطيم تاكسى.
 
من جانبه قال اللواء أحمد حبيب، رئيس حى شرق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن العقار قديم صادر له 3  قرارات ترميم، إلا أن مالك العقار يقطن بالقاهرة ويرفض الترميم، وقام الحى باتخاذ الإجراء القانونى ضده وتحرير محضر بالنيابة ضد مالك العقار ويتم حاليا إزالة الأجزاء الخطرة من أعلى العقار.
 
وكان حى الجمرك تلقى بلاغ بسقوط أجزاء من خلف العقار رقم 23 شارع اسحق نديم باللبان مكون من أرضي وثلاث أدوار، وهو عقار صادر له قرار هدم رقم 14 لسنة 2019.
 
ووجهت المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك عصام جابر بإدارة المشروعات، وأحمد سالم بالتدخل السريع، حيث جاري إزالة الأجزاء الخطرة.
 
وقام بإزالة الأجزاء المعلقة بالعقار 2ص / 4 ت زاوية جميعي التابع لحى الجمرك، والعقار خالٍ من السكان وصادر له قرار هدم، وتم رفع مخلفات الأتربة.
 
وذلك حفاظا على سلامة المواطنين، ووفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين.

الاسكندرية

حى الجمرك

انهيار عقار

احياء الاسكندرية



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