مصرع سيدة فى انهيار أجزاء من عقار بوسط الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة كوم الدكة التابعة لحي وسط الإسكندرية، مصرع سيدة إثر انهيار شقف عقار داخلي عليها، وتم نقلها إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العطارين، يفيد بانهيارعقار من الداخل بشارع ابن نباته بمنطقة كوم الدكة التابع لحي وسط.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة العطارين، رفقة قوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف والأجهزة المعنية فى الحي ،وتبين وجود وفاة ،وتم إخلاء السكان من العقار لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من خلال حي وسط.

ومن جانبها، تلقت مديرية تضامن الإسكندرية برئاسة السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، إشارة من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بانهيار أسقف عقار بشارع ابن نباتة بمنطقة كوم الدكة التابع لحي وسط.

على الفور توجهت هدي مهنى، رئيس وحدة كوم الدكة إلى موقع الحادث وتبين أن العقار عبارة عن دور أرضي وعدد 2 محل ومن الداخل سكني، وعدد 3 طوابق علوية والأدوار العلوية عبارة عن غرف سكنية وأن العقار عبارة عن حوائط حاملة وأسقف خشبية.

بإجراء المعاينة اللازمة تبين سقوط الأسقف من الطابق الثالث والثاني والأول وصولا للطابق الأرضى، وأسفر الحادث عن سقوط حالة وفاة لسيدة تدعى أمينة عطية ، 49 سنة، وتم استخراج الجثمان من تحت الأنقاض، وتبين أن العقار يقيم به عدد 3 أسر بإجمالى 7 أفراد، وتم عمل إخلاء إداري للسكان لحين عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من خلال حي وسط.

تم نقل الأسر المتضررة للإقامة لدى ذويهم، وجار عمل بحث اجتماعي واستكمال المستندات لصرف مساعدات الإعاشة والوفاة وخسائر الممتلكات ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة .



العقار محل الواقعة



صورة العقار محل الواقعة



