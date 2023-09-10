محطة مترو التوفيقية تقترب من الافتتاح.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تقترب الهيئة القومية للأنفاق ، من افتتاح محطة مترو التوفيقية، ضمن الجزء الثالث 3C من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، حيث تمتد هذه المرحلة من الكيت كات بكورنيش العجوزة حتى محطة جامعة القاهرة بالجيزة.

وتقع المحطة فى تقاطع شارع أحمد عرابى مع شارع الرشيد بالمهندسين وتخدم الاف السكان بالمنطقة، وينشر اليوم السابع صور توضح اعمال التشطيبات النهائية بمحطة التوفيقية.

ويمتد مسار المرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعه جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.

يجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية وهى " ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذى تم تشغيله أمام حركة الركاب أكتوبر الماضى

ويمتد الجزء الثاني بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج وتشتمل على 6 محطات [محطة نفقية ( السودان ) وعـدد 4 محطات علوية ( إمبابة - البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ).

أما الجزء الثالث، فيمتد بطـول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة وتشمل 5 محطـات [3 محطـات نفقيـة (التوفيقية – وادي النيل – جامعة الـدول) ,محطـة علويـة (جامعـة القـاهــرة) محطـة سطحية (بولاق الدكرور).