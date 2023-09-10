محافظ قنا: قوافل طبية مجانية بنجع حمادى وفرشوط من الغد وحتى نهاية الأسبوع

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، إن اللجنة العليا للاستغاثات بمجلس الوزراء سوف تقوم بتنظيم قوافل طبية مجانية بمركزي نجع حمادي وفرشوط، بدء الإثنين وحتي نهاية الأسبوع، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

وأوضح الداودي، أن القوافل سوف يتم تنفيذها بمشاركة اللجنة العليا للاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة جنوب الوادي وبنك الشفاء بقرية العسيرات التابعة لمركز فرشوط غدا الاثنين في تخصص "الرمد" وتستمر القافلة حتي الثلاثاء في تخصصات "الباطنة، الأطفال، الجلدية، العظام، الأنف والأذن والحنجرة، وتخصص الصدر والقلب"، مشيرا إلي القوافل ستستكمل جهودها بقرية أولاد نجم التابعة لمركز نجع حمادي وذلك يوم الأربعاء 13 سبتمبر وتستمر حتي الخميس 14 سبتمبر، في تقديم الخدمات الطبية في تخصصات "الباطنة، الأطفال، الجلدية، العظام، الأنف والأذن والحنجرة، الصدر والقلب".

وأكد الدكتور محمد يحي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القوافل ستضم مجموعة متميزة من الأطباء بمستشفيات جامعة جنوب الوادي، ومتخصصين الرمد بهدف وصول الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجا.