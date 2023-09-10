طرح 16 قطعة أرض لإقامة ورش ومخازن وتأجير 43 باكية.. أبرز قرارات المجلس التنفيذي بقنا

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، إن المجلس التنفيذي وافق على إطلاق اسم الشهيد أحمد محمود محمد، على مدرسة كلاحين أبنود الإعدادية التابعة لإدارة قنا التعليمية، تقديرا لتضحياته في حماية مقدرات الوطن، كما وافق المجلس علي تأجير 43 باكية بالشادر الحضاري الجديد بمنطقة حاجر الجبل بقرية هوّ بنجع حمادي لأصحاب الشوادر القديمة المقامة وسط المدينة، مقابل سداد القيمة الإيجارية التي ستحددها لجنة الإسكان.

وأضاف الداودي، أن المجلس وافق علي طرح 16 قطعة أرض بمساحات مختلفة من القطع الشاغرة بالمجمع الصناعي الحرفي بمنطقة الصالحية للمستثمرين، لإقامة ورش ومخازن للمجالات والحرف غير المتوفرة بالمجمع بنظام حق الانتفاع، بهدف توفير فرص عمل جديدة، وتلبية احتياجات المترددين علي المجمع، مشيرا إلي أن المجمع الصناعي الحرفي شهد أعمال تطوير علي مستوي البنية التحتية "طرق - مياه - كهرباء - صرف صحي" كما تم بناء سور حول المجمع لتوفير الأمان للعاملين به، فضلا عن إقامة نقطة إسعاف، ووحدة إطفاء، وهو المجمع الأول علي مستوي الجمهورية الذي يضم نقطة اسعاف ووحدة إطفاء بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، لافتا إلي أن المجمع الصناعي الحرفي تم إنشاءه منذ عام 1999، علي مساحة 50 فدان، وتضم 542 ورشة.

ووافق المجلس، علي بدء تنفيذ المرحلة الأولي من المنطقة الحرفية بالترامسة، من خلال المخصصات المالية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024، وتشمل تنفيذ البنية التحتية وعدد من المنشآت الخدمية، موضحا أن المنطقة الحرفية تقع علي مساحة 20 فدانا مكونة من منطقتين الأولي منطقة الورش وسوف تضم 456 ورشة، و الثانية للخدمات وتشمل مسجد، نقطة اسعاف، وحدة إطفاء، نقطة شرطة – كافتريا، مباني إدارية، غرف أمن".

وعرض المجلس، تقرير حول أنشطة وإنجازات وحدة سكان محافظة قنا منذ إنشائها عام2019 وحتي الآن، ودورها في توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، وخفض معدلات المواليد ونسبة الأمية، وارتفاع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وكذلك دورها في اذلاق المبادرات التي تساهم في توعية المواطنين حول خطورة القضية السكانية وآثرها علي التنمية، ومخاطر الزواج المبكر والحمل المتكرر، و تنظيم القوافل الطبية المجانية، وتوفير التدريب اللازم للشباب في الحرف والمجالات المختلفة.