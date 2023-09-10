محافظ جنوب سيناء يبحث استعدادات مؤتمر الاستثمار العربى الأفريقى بشرم الشيخ

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، وفد اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسي، وذلك ظهر اليوم بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، وتم خلال اللقاء مناقشة الاستعدادات الخاصة بمؤتمر ومعرض الاتحاد فى دورته الـ26 برعاية رئيس الوزراء وجامعة الدول العربية تحت شعار "الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى" الشباب محور التنمية الفرص والتحديات"، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023، وضم وفد الاتحاد مازن النقيب المدير التنفيذى لاتحاد المستثمرات العرب، وناجى بهاء الدين المستشار المالى للاتحاد.

وأكد المحافظ، التنسيق التام والتعاون لخروج المؤتمر بصورة ناجحة ومشرفة أمام الوفود الرسمية المشاركة، كما أشار إلى دعمه لكل عمل وطنى مخلص يهدف إلى المساهمة فى جذب الاستثمارات للمحافظة، وذلك فى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يولى أهمية كبيرة لتنمية سيناء وإقامة المشروعات التنموية فى القطاعات المختلفة، والترويج والتنشيط السياحى للمناطق السياحية المختلفة بالمحافظة، والعمل على جذب الاستثمارات الكبرى.

وصرحت الدكتورة هدى يسي، بأن اللقاء تناول عرض برنامج جلسات ومحاور المؤتمر ، والوفود رفيعة المستوى من السيدات الأول بعدد من الدول و كبار المسؤولين وسيدات ورجال الأعمال والمستثمرين والمستثمرات من الدول العربية والإفريقية و الآسيوية والدول الأوروبية.

كما تم استعراض البرنامج السياحى المميز على شرف الوفود المشاركة، على أرض الفيروز الغالية والمسيرة التى ستقام بشوارع مدينة شرم الشيخ "عشانك يابلدى ووحدتنا العربية "برفع أعلام الدول المشاركة والوزارات الراعية.