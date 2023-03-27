انطلاق مهرجان شرم الشيخ الدولى للاستثمار والتعاون أكتوبر المقبل

جنوب سيناء _ياسر عامر

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، اليوم الإثنين، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، الدكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب.

وتم خلال اللقاء، بحث ترتيبات إقامة مهرجان شرم الشيخ الدولى للاستثمار والتعاون (عشانك يا بلدى)، والمزمع إقامته بمدينة شرم الشيخ، فى الفترة من 30 أكتوبر حتى 3 نوفمبر من العام الجاري، وذلك بمشاركة دولية كبيرة.

وأفادت "يسي"، بأن المهرجان يهدف إلي التسويق لعدد من الفعاليات السياحية مثل السياحة الدينية والسياحة العلاجية، ويشمل المهرجان فعاليات رياضية وفنية وفلكلورية وعروض أزياء وغيرها.

ومن جانبه أكد محافظ جنوب سيناء، أن أهداف المهرجان تتسق مع الأهداف السياحية الترويجية التى تقوم بها الدولة، مؤكدا أن محافظة جنوب سيناء ستقدم كافة التسهيلات من أجل إنجاح هذا المؤتمر، مضيفا أن مدينة شرم الشيخ على أتم الاستعداد دائما لاستضافة كافة الفعاليات المحلية والدولة التى من شأنها الترويج للسياحة المصرية.