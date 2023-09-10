محافظ القاهرة: صيانة الفصول والأثاث المدرسى تمهيدا لاستقبال العام الدراسى

كتب سيد الخلفاوى

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2024/2023 ، وتفعيل الإجراءات الأمنية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية خلال العام الدراسي الجديد.

وأضاف المحافظ على ضرورة العمل بروح الفريق والتخطيط الجيد لحسن انتظام سير العملية التعليمية خلال العام الدراسى الجديد وسرعة مراجعة الانتهاء من جاهزية المدارس .

وأوضح محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولى اهتماماً خاصاً بالتعليم وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية للوصول لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب يتماشى مع رؤية مصر 2023 والعبور نحو الجمهورية الجديدة، باعتبار التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع .

ونوه محافظ القاهرة إلى أنه يتم التنسيق المستمر بين مديرية التربية والتعليم والأحياء والجهات المعنية لرفع درجة الاستعداد القصوى للإستعداد للعام الدراسى الجديد، حيث يتم صيانة وإصلاح ودهان الفصول والأثاث المدرسى تمهيدا لاستقبال العام الدراسى الجديد، وكذلك رفع أى رواكد من أخشاب قديمة وخلافه من أسطح المباني والتأكيد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة .

وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل الإشراف الدورى على مداخل السلالم والطرقات ومداخل ومخارج المدارس، بالاضافة إلى تغيير التالف ومعالجة تسريب مواسير الصرف ، كذلك ضرورة متابعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياه والاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس، فضلا عن التنسيق مع رؤساء الأحياء لرفع المخلفات خارج أسوار المدارس، لضمان سلامة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم.