اليوم السابع
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محافظ الغربية يستقبل رئيس مجلس القبائل وعددا من المشاركين بالحوار المجتمعى

الأحد، 10 سبتمبر 2023 12:57 م
محافظ الغربية يستقبل رئيس مجلس القبائل وعددا من المشاركين بالحوار المجتمعى محافظ الغربية يستقبل رئيس مجلس القبائل
الغربية محمد طارق

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استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم بمكتبه، ضيوف الحوار المجتمعي الذي ينظمه مجلس القبائل والعائلات المصرية بالتعاون مع محافظة الغربية في إطار مبادرة كلنا واحد .
 
واستقبل المحافظ الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، الشيخ أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، الكاتب مصطفى بكري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وذلك قبل بدء فاعليات الحوار المجتمعي الذي سيعقد اليوم بمسرح المركز الثقافي بطنطا تحت عنوان بناء الوعي والسلم المجتمعي، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية.
 
 

 


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