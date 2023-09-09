اليوم السابع
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تعرف على نتائج جهود حملات مديرية التموين لضبط المخالفين بالغربية

السبت، 09 سبتمبر 2023 08:12 م
تعرف على نتائج جهود حملات مديرية التموين لضبط المخالفين بالغربية حملة تموينية - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين من ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال حملة مكبرة على المصانع والمحلات التجارية بمركز كفر الزيات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية لإحكام الرقابة التموينية عليها.
 
وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين ضمت أشرف شرف الدين مدير إدارة تموين كفر الزيات، السيد أحمد الحواله، المفتشين بإدارة الرقابة التموينية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية فرعى وسط وغرب الدلتا.
 
وتم ضبط ثلاجة تجميد بدون ترخيص خاصة بأحد المحال التجارية بداخلها كميات كبيرة من كراتين اللحوم المجمدة وأكياس مخبوزات لصناعة الحلوى الجافة منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدونه عليها، بإجمالي وزن نصف طن.
 
كما تم ضبط ثلاجة رنجة بداخلها طن أسماك رنجة منتهية الصلاحية طبقًا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدونة على الصناديق الخشبية، وضبط 200  صندوق رنجة بدون أى بيانات تفيد الصلاحية ومجهولة المصدر.
 
كما تم المرور على محطة  لتموين السيارات، وأسفر الجرد الدفترى وخزانات المحطة والمبيعات المنصرفة عن وجود عجز وتصرف في 1000 لتر بنزين 80.
 
كما تم دخول إحدى مصانع الحلوى الجافة والتحفظ على براميل عسل جلكوز مجهول المصدر بكميه وقدرها 1200كجم، ومصادرة 288 علبة سجائر بداخل عدد من المحلات لقيام أصحابها  بالامتناع عن البيع بعد إجراء محاولات للشراء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

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