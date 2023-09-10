محافظ الإسكندرية يكلف جميع الأجهزة المعنية بالتعامل مع سقوط سور عقار

الإسكندرية جاكلين منير

. كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية، بالتعامل مع حادث سقوط سور سطح بالدور السادس بالعقار رقم 57 شارع المعسكر الرومانى بنطاق حى شرق

وشدد المحافظ على التواجد بمكان الحادث لمتابعة تداعيات الحادث على أرض الواقع وتبين أن العقار أرضى و5 أدوار علوية و صادر للعقار قرار ترميم رقم 2 لسنة 2023 و العقار خالى من السكان.

وشدد المحافظ على تكثيف فرق الدفاع المدنى والإسعاف والإدارة العامة للأزمات والكوارث، ووحدة التدخل السريع، وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعى مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وعلى الفور تحركت جميع الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق العامة عن العقار، وعمل كوردون أمنى حول العقار حفاظًا على سلامة المارة.

وأسفر الحادث عن حالة وفاة، وحالة واحدة إصابة وتم نقلها إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة .