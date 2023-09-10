محافظ أسوان يكرم سائقا لرده "شبكة عروس" بعد العثور عليها في سيارته

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

كرم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، الشاب محمود معروف 38 سنة، من أبناء منطقة السد العالى شرق والذى يعمل سائق بخط سير ( السيل / السد العالى ) لأمانته، فى ضوء حرص المحافظ على تكريم النماذج المشرفة والإيجابية.

وشمل التكريم، منح السائق مبلغا ماليا وشهادة تقدير وميدالية تذكارية باسم المحافظة عرفاناً بأمانته لقيامه برد شبكة لعروسة، وأيضاً مبلغ مالى قدره 17 ألف جنيه لأصحابهما الذين تركوا هذه المقتنيات سهواً فى سيارت.

ووجه محافظ أسوان، فى بيان صحفى، الشكر للشاب الأسوانى لكونه مثال يحتذى به، حيث إن تكريمه يعد بمثابة لمسة وفاء للقيمة الأخلاقية الكبيرة التى قدمها، والتى تعكس المعدن الأصيل لأبناء أسوان الذين يتميزون بالمروءة والشهامة ليكونوا دائماً قدوة ونماذج مضئية نفتخر ونعتز بها فى كل وقت وحين.

ومن جانبه، أعرب الشاب محمود معروف عن إعتزازه وفخره بهذه اللفتة الطيبة من محافظ أسوان وحرصه على تكريمه ومكافأته ، مؤكداً على أن سعادته كانت لا توصف عندما أعاد الشبكة والمبلغ المالى لأصحابهم.