محافظ أسوان: تشكيل لجنة لمراجعة تراخيص المبانى والإنشاءات للعمارات السكنية

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية مسئولى الوحدة المحلية، وكل الجهات المختصة للقيام بمراجعة تراخيص المبانى والإنشاءات بالكامل للعمارات والوحدات السكنية بنطاق أحياء جنوب وشرق وغرب، مع مراجعة وفحص كل طلبات التصالح وتراخيص البناء القديمة للتأكد من سلامة الإجراءات لإصدار التراخيص.

وشدد اللواء أشرف عطية، على هامش جولة تفقدية اليوم، الأحد، جنوب مدينة أسوان، على إعداد تقرير تفصيلى وشامل على أرض الواقع وعرضه فى أسرع وقت على المحافظ شخصيًا للتعامل الفورى مع أى مخالفات يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لأى موظف تساهل فى إنهاء إجراءات الترخيص أو التقنين لأى عقار دون وجه حق، والتعدى على خطوط التنظيم، وعدم الالتزام بالضوابط والإشتراطات المنظمة لذلك بهدف القضاء على أى خلل، والمواجهة الحازمة لأى فساد إدارى.

وأعطى أشرف عطية، تعليماته بعدم السماح بالتعدى على الطرق العامة من الإشغالات والباعة الجائلين، والالتزام بخطوط التنظيم المحددة لهم، مؤكدًا أهمية إنتظام عمليات رفع تراكمات القمامة والمخالفات أولاً بأول من الصناديق والحاويات، مع القضاء على تجمعات هذه التراكمات نتيجة عدم الوعى من بعض المواطنين، بالإضافة إلى ما يتسبب فيه إنتشار ظاهرة النباشين، وكذا سرعة التعامل مع أى كسورات أو طفح لشبكات المياه أو الصرف الصحى، وتغطية الأسلاك المكشوفة بأعمدة الإنارة.

وحرص المحافظ، على الإستماع لمطالب وإحتياجات وشكاوى المواطنين الذين ألتقى بهم حيث أعطى توجيهاته الفورية لسرعة التعامل معها، ووضع الحلول العاجلة لها.