محافظة الجيزة تنظم غدًا احتفالية لتسليم 40 فتاة مقبلة على الزواج أجهزة كهربائية

كتبت - مرام محمد

تنظم محافظة الجيزة غدًا الإثنين احتفالية كبرى لتسليم 40 فتاة مقبلة على الزواج أجهزة كهربائية للتيسير عليهن ولمساعدتهن في إتمام زفافهن واستكمال ما ينقصهن لتجهيز منزل الزوجية ولإدخال الفرحة على قلوبهن وذلك في إطار مبادرة "هنكمل فرحتهم" بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للفئات الأولي بالرعاية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف أحياء ومراكز المحافظة.

وأكد محافظ الجيزة أن الدولة تبذل كل الجهود من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين في العديد من المجالات، مؤكدًا على دور المجتمع المدني في خدمة المجتمع والتعاون مع الجهاز التنفيذي في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وثمن المحافظ التعاون المثمر مع المؤسسة في دعم جهود المحافظة والوقوف بجانب الأسر الأولى بالرعاية وأبناء المحافظة، مؤكداً على زيادة التعاون لتقديم خدمات افضل للمواطنين.

وأشار راشد أن الحالات المستفيدة يتم اختيارهن في ضوء الأبحاث الاجتماعية التي يقوم بها فريق متخصص من مديرية التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع المؤسسة لتحديد الأسر الأكثر احتياجاً بقرى ومراكز المحافظة ووفق المعايير المحددة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.