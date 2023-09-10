مجلس الوزراء يشيد بأداء منظومة شكاوى محافظة قنا خلال الشهر الماضى

قنا صابر سعيد

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، عن التقرير الشهري لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومدى تفاعل واستجابة الجهات الحكومية للشكاوى المسجلة على المنظومة خلال شهر اغسطس الماضي.

أوضح التقرير، أن محافظة قنا من المحافظات المتميزة في تلقى الشكاوى وسرعة الاستجابة لها، كما توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشكر لجميع المسئولين الذين يسارعون إلى تقديم مختلف الخدمات للمواطنين، ويبذلون جهودا كبيرة لحل مشكلاتهم، مؤكدا حرصه على متابعة هذا التقرير بشكل دوريّ، للتأكد من سرعة التفاعل مع الشكاوى التي يتم رصدها من خلال المنظومة.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء، بالجهود المبذولة من فريق عمل منظومة الشكاوى بمحافظة قنا، في رصد ومتابعة الشكاوى، والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة في كل القطاعات للعمل على حلها.