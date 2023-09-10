لو ضغطك عالٍ.. 5 أطعمة لخفضه والسيطرة عليه.. أبرزها الموز

كتبت مروة محمود الياس

ارتفاع ضغط الدم أحد أهم المشكلات التى تواجه الكثيرين، بحيث تعد نسب الإصابة به عالية بين البالغين، ولا شك أن النظام الغذائى والحياتى لمريض ضغط الدم المرتفع، يؤثر بشكل كبير على مدى اضطراب ضغط دمه صعودا أو هبوطا.

فى تقرير نشر بموقع NIH وجد العلماء أن هناك ارتباطا واضحا بين نوعية الطعام التى يلجأ إليها مريض ضغط الدم المرتفع، وبين ارتفاع ضغطه بين الحين والآخر، وأنه كلما كان النظام الغذائي صحى ، يعتمد علي الخضروات والفاكهة والعصائر الريش الخالية من السكر وشرب المياه وتناول الطعام المطهى بطريقة صحية، وكذا الاهتمام بالمشى والرياضة، كلما أثر ذلك إيجابا على مستويات الضغط.

ومن أبرز الأطعمة الهامة لخفض معدلات ضغط الدم وفقا للتقرير :

التوت حيث يحتوى علي مادة بواسطة للأوغية تساعد على خفض مستويات ضغط الدم، وهو ما يجعلها فاكهة مثالية لمريض ضغط الدم المرتفع

الموز من أفضل الخيارات لمريض ضغط الدم، لأنه يحتوي على نسب عالية جدا من البوتاسيوم تجعله خيارا ممتازا لمريض ضغط الدم، ولكن إذا كنت تعاني من مشكلات حادة بالكلي، فاستش ر المختص عن الكميات المسموحة لك.

وذكر التقرير أيضا أن الشيكولاتة المدارك أو الداكنة من الخيارت الهامة لمريض الضغط، بحيث يساعد الكاكاو على خفض معدلاته، ويفضل أن تكون نسبتها فوق ال80 بالمائة

البنجر من الأطعمة الهامة المسئولة عن خفض مستويات الضغط

تعد الخضروات الورقية الغنية بالألياف من أهم الأطعمة التى يجب أن يداوم عليها مريض ضغط الدم المرتفع بحيث تتحكم بنسبة كبيرة فى ضغط دمه وتقلل من مستوياته بشكل ملحوظ

والطعام الصحى واتباع أسلوب حياة صحى بشكل عام بجانب الطعام، فإنه وفقا للتقرير يساعد على السيطرة على مستوى الضغط والحد من ارتفاعه المحتمل، كما أن شرب كميات من المياه مقسمة على مدار اليوم مفيد جدا وهام لمرضي الضغط.