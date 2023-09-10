"كانت فلوس عملية جراحية".. حكاية شاب من دمياط أعاد مبلغا ماليا كبيرا لصاحبه

دمياط - هيثم مراد

لم يكن الحالة الأولي التي وقعت في دمياط، ولكنه أصبح حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، "عمر عبد الرحمن" شاب من محافظة دمياط أعاد مبلغا ماليا كبيرا لصاحبه بعد أن عثر عليه بأحد الطرقات داخل مدينة دمياط، لم يكن هذا كل شىء، ولكن قصة المال وصاحبها كانت سببا في تفاعل رواد السوشيال ميديا في دمياط، ونعرض في السطور القادمة تفاصيل تلك القصة.

التقي "اليوم السابع" الشاب "عمر عبد الرحمن" والذي بدأ حديثه قائلا: "وجدت مبلغا من المال حوالى 155 ألف جنيه داخل حقيبة تحمل ملابس طفل رضيع، في بادئ الأمر فضلت التوجه إلى السوشيال ميديا معلنا عن المفقودات من أجل الوصول لصاحبها، ولكني تفاجئت فيما بعد بأشياء أخرى".

استكمل حديثه: "أفرغت محتويات الحقيبة بالكامل لأجد صورا من التحاليل الطبية علمت أنه ربما كانت تلك النقود لشخص مريض قررت أن أصل إلي صاحب النقود في نفس الليلة وهذا ما فعلت".

وأضاف: "استمر البحث عن صاحب النقود لمدة اقتربت من الساعتين اقتربنا من الثالثة فجرا حتي جاءني اتصال هاتفي من صاحب النقود"، متابعا: "ذهبت له على الفور لاكتشف أن المبلغ المفقود كان ثمن عملية جراحية سيقوم بها هذا الشخص في الصباح".

وتابع: "سعادة كبيرة عندما تسلم الشخص أمانته المفقودة، لم أكن أتوقع هذا التفاعل الكبير من قبل السوشيال ميديا، أري أن ما قمت به هو الواجب على كل فرد".

واختتم حديثه: "عندما تكون في سن الثالثة والعشرين وتعثر على هذا المبلغ سيكون هناك الكثير من الأحلام التي ربما تفكر بها، ولكن عندما تعيد هذا المبلغ لصاحبه ستجد شعورا أفضل هو أنك راضي عن نفسك ومطمئن، هذا أفضل شىء".